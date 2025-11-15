凄まじい激務『２時30分、首相公邸』11月7日9時開始の衆院予算委員会に備え、霞ヶ関に異例の時刻の召集がかかった。岸田政権や石破政権でも早朝6時開始の勉強会はあったものの、午前3時開始は異例のこと。無論、高市早苗総理（64）を待たせるわけにはいかず、官僚たちは30分前の集合となった。「働いて働いて働いて働いて働いて参ります」10月4日、自民党総裁選で初の女性総裁に就任し、そう述べた高市氏。トランプ大統領（79）の