元「雨上がり決死隊」宮迫博之（55）の公式X（旧ツイッター）が14日に更新され、急きょ動画を公開停止にしたと報告した。宮迫のXでは「【動画公開停止のお知らせとお詫び】」とし「本日公開された『裏迫ですッ！』の動画において、スタッフの説明不足・配慮不足により、意図しない誤解やご不安の声を多く頂きました」と投稿。「これを受けて、該当動画の公開を停止させていただきました。スタッフの配慮不足により、ご不快な