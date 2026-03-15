お笑い芸人の蛍原徹（58）が、14日放送のニッポン放送『サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー』（毎週土曜後1：00）に生出演。元相方の宮迫博之（55）との現在の関係に言及した。【動画あり】宮迫博之『アメトーーク！』発言を反省「ダセーなオレ」フジテレビ系『ボキャブラ天国』に出演しなかったという雨上がり決死隊の話から、サンドウィッチマン・伊達みきお（51）が突然「最近、会ってるんですか？宮迫さんと