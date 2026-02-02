私事で恐縮ですが、1月29日に筆者のXで、結婚することをみなさまに、報告させていただきました。おかげ様で驚くほどたくさんのお祝いメッセージをいただきました。この場を借りて心よりお礼申し上げます。57歳である筆者と同世代の方たちからは「勇気をもらえた」「励みになります！」「よ〜しワシも頑張ろう」などのコメントもあり、大変うれしい気持ちになりました。筆者が「私みたいな初老と人生を共にしてくれる」とポス