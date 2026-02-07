2012年末に「スキルス胃がん」が発覚するも、奇跡的な出来事が重なり、生還した元雨上がり決死隊の宮迫博之氏。手術で胃の3分の2を失った彼に、食事のありがたさを教えてくれたのは、あの知る人ぞ知るイタリアン「カプリチョーザ」だった。〈前後編の後編〉 【画像】「アツアツすぎてマグマかと思いました」。宮迫さん絶賛の“カプリチョーザ”のミネストローネ 大阪球場跡地で初カプチョ 「うっま！ やっぱ