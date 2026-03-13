お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が13日放送のTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜前8・30）に出演。元お笑いコンビ「雨上がり決死隊」の宮迫博之（55）とのエピソードを明かした。岡村はパーソナリティーの今田耕司との交流を深めたきっかけをトーク。「あれ以来じゃないですか、助けていただいたというか、雨上がりのM迫さんに僕、殺されそうになったことがあって、バーで」と切り出すと、今田