ニューストップ > ライフ総合ニュース > 「クマを絶滅させろ」過激派からの電話に役所困惑「業務に支障をきた… クマ（動物） クレーム 集英社オンライン 「クマを絶滅させろ」過激派からの電話に役所困惑「業務に支障をきたす」 2025年11月14日 11時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと クマ被害が多発する秋田県では、「殺すな」という擁護派の意見が届いている 一方で、「クマを絶滅させろ」といった過激派からの声も目立っているという 無理難題を言う問い合わせは「業務に支障をきたすこともある」と役所担当者 記事を読む おすすめ記事 バルチック海運指数=11/04時点= 2025年11月5日 13時28分 警官ライフルでクマ駆除可能に 13日から、岩手と秋田に部隊 2025年11月12日 18時24分 福永活也弁護士 立花孝志党首が徹底抗戦なら「執行猶予取り消しで大変になる」 2025年11月9日 20時20分 トクリュウへの捜査漏えい疑いで警視庁捜査員が逮捕…赤間国家公安委員長「言語道断で極め遺憾」高市首相も被害拡大に「危険性増している」 2025年11月13日 11時59分 広島・尾道の黒猫「ケンちゃん」天国へ…市立美術館警備員との「攻防」がＳＮＳで話題に 2025年11月11日 19時16分