精工技研＝上値追い強め新値街道復帰。前週６日につけた年初来高値１万９９０円を払拭し、ついに１万１０００円台に突入した。時価は２００１年６月以来約２４年半ぶりの高みに到達している。ＡＩデータセンターの建設ラッシュが米国をはじめグローバル規模で進むなか、光関連製品への需要が一段と高まる方向にある。電線株が光ファイバー特需を背景に株価の居どころを変えるのと同様に、データセ