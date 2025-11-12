・ソリトンが動兆しきり、認証クラウドサービスなどで高市サイバー防衛の関連有力株に位置付け ・東証ＲＥＩＴ指数が３日続伸し３年２カ月ぶり高値、オフィス需要堅調で再評価機運 ・住友不が５連騰で新高値、分譲マンション好況で今期業績予想増額し自社株買い・株式２分割も発表 ・アジアパイルがマド開け急騰で２カ月ぶり新高値、今３月期営業利益倍増で配当も増額 ・タスキＨＤがＳ高、ＩｏＴレジデンス伸長