・ソリトンが動兆しきり、認証クラウドサービスなどで高市サイバー防衛の関連有力株に位置付け

・東証ＲＥＩＴ指数が３日続伸し３年２カ月ぶり高値、オフィス需要堅調で再評価機運

・住友不が５連騰で新高値、分譲マンション好況で今期業績予想増額し自社株買い・株式２分割も発表

・アジアパイルがマド開け急騰で２カ月ぶり新高値、今３月期営業利益倍増で配当も増額

・タスキＨＤがＳ高、ＩｏＴレジデンス伸長し今期連続最高益・増配予想で評価

・三井金属が急反騰、２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正

・愛眼が一時２０％高と急騰演じる、４～９月期営業黒字化を受け低位株物色の流れに乗る

・日揮ＨＤは３連騰、海外の追加契約締結など寄与し２６年３月期業績予想を上方修正

・出光興産は５日続伸、通期業績予想を引き上げ上限３．５％の自社株買いも発表

・日本精機が３連騰で新値街道復帰、７～９月期営業２．９倍増益評価で超低ＰＢＲ見直しも

・ソフトバンクＧ急反落、エヌビディア株売却しオープンＡＩの影響度が拡大へ

・ＭＴＧに物色人気集中、前期業績急拡大に続き今期も大幅成長見込み株主還元強化も好感

・ミナトＨＤがカイ気配のまま急上昇、４～９月期営業５割増益達成で通期予想も上振れ期待膨らむ



