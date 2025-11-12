［党首逮捕］＜中＞「今はＳＮＳで国民に発信できる。これからは、僕のような政治家が増えてくるでしょう」兵庫県警に名誉毀損（きそん）容疑で逮捕された政治団体「ＮＨＫから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者（５８）は１月、「立花孝志が政治家をしている理由！」と題したユーチューブ動画でそう語っていた。立花容疑者とはどんな政治家なのか。大阪府出身で、高校卒業後にＮＨＫに入局。週刊誌でＮＨＫの不正経理があ