裁判所は『スラップ裁判』だと認定『NHKから国民を守る党』（以下NHK党）党首・立花孝志被告（58）や同政党に関する複数の訴訟の代理人を務め、『NHK党』から国政選挙に出馬した福永活也弁護士（45）が、選挙ウォッチャー・ちだい氏（47）に対し、SNS等で名誉を毀損され、名誉感情を侵害されたとして損害賠償を請求していた裁判の判決が出た。ちだい氏は『「NHKから国民を守る党」とは何だったのか？』の著者でもある。ちだい氏は