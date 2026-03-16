NHK党は２億3000万円の負債休眠を発表した政治団体『NHKから国民を守る党（NHK党）』立花孝志被告（58）が自己破産を申し立てたことを発表した。３月11日、立花被告は自身のホームページを更新し〈本日、令和８年３月11日17時に立花孝志は、自己破産申立により破産手続開始決定が下され、板橋喜彦弁護士が破産管財人に選任されました〉と報告。同被告によれば、債権者は個人で240人、12億4400万円の届け出があった。立花被告の自己