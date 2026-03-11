政治団体「NHKから国民を守る党」の党首、立花孝志氏は3月11日、公式サイトで、自己破産の申し立てをおこない、破産手続き開始決定を受けたことを公表した。立花氏は2025年12月、私的整理の開始を公表していたが、個人としての債権者が240人、総額が約12億4400万円にのぼる一方、個人資産は約1500万円程度にとどまっていたという。さらに所得税の納付が必要であることから「配当可能な財源」がなく、3月4日に自己破産を申し立てた