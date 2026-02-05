衆院選の投開票日まであと4日となり、各地で行われる候補者の演説にも一段と熱が帯びている。そんななか、兵庫県の今後の県政をめぐって、驚きの情報が舞い込んできた。2月2日、弁護士・実業家の福永活也氏（45）が自身のYouTubeチャンネルで行った生配信で、現在は神戸拘置所で拘留されているNHK党・立花孝志氏（58）と接見し、“今後の計画”を聞いたことを明かしたのだ。「兵庫県の内部告発文書問題をめぐって、立花氏は竹内英