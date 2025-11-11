「回復の道を歩んでいる」とエスピノーサ社長は強調！2025年上半期（4月〜9月）における、国内乗用車メーカーの全世界累計での生産・販売台数がほぼ出そろいました。集計手法は各社で少しずつ異なるものの、それぞれのデータを単純比較すると、各社の勢力図に変化が生じているのがわかりました。【表・写真で見る】これが国内各社の生産・販売台数ランキングです上半期の生産台数と販売台数は、各社の公表している公式なデータ