泉健太立憲民主党前代表が１０日までにＸに、「高市総理の午前３時出勤は、野党の質問通告遅れのせい」との指摘があることに反論した。泉氏は「一面的な見方。溢れる投稿で偏らないように気をつけたい」と冷静になることを呼びかけ、「まず今回の件、今回の予算委は『前々日の昼』時点で日程が決まったのだから、その時には質問者も確定しておらず、質問通告の完了は不可能です」と経緯について投稿。続けて泉氏は「こうした場