ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÀô·òÂÀ½°±¡µÄ°÷¤Ï18Æü¡¢½°±¡ÉûµÄÄ¹¿Í»ö¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÉûµÄÄ¹¥Ý¥¹¥È¤Ë°ì»þ¡¢¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼¹¹ÔÉô¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£ÅöÁª²ó¿ô¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ä¤ÎÌ¾Á°¤¬°ì»þÅª¤Ë½Ð¤Æ¤­¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¹ñ²ñÆâ¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£ µÄÄ¹¤ÈÉûµÄÄ¹¤ÏÈæ³ÓÅªÇ¯Îð¤¬¹â¤¯ÅöÁª²ó¿ô¤âÂ¿¤¤½ÅÄÃ¥¯¥é¥¹¤¬Ì³¤á¡¢ÃæÎ©¤ÎÎ©¾ì¤ÇµÄ²ñ±¿±Ä¤ËÅö¤¿¤ë¤¿¤á¹ñ²ñ¼ÁÌä¤Ë¤âÎ©¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÀô»á¤ÎÅöÁª