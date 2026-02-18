《なぜ俺に回ってくるのか。上はどう考えているのか》2月17日午前5時、早朝にXでこう漏らしたのは、立憲民主党の元代表で、中道改革連合の泉健太衆院議員（51）。16日夜に各メディアで、泉氏を衆院副議長に据える方針だと報じられたことを受け、執行部への違和感をあらわにした形だ。この唐突な人事案に対し、元立憲民主党議員からも批判が噴出することに。塩村あやか参院議員（47）は同日にXで《さすがに泉さんが副議長とは早すぎ