中道改革連合の泉健太衆院議員が13日、自身のX（旧Twitter）を更新。日本保守党・北村晴男参院議員からの批判に、「私の質問動画をみなさい」「勝手に誤解すな」などと反論した。北村氏は前日12日、松本洋平文科相に対する泉氏の質問についてXで問いただしていた。 松本氏を巡っては11日、ニュースサイト「文春オンライン」(文藝春秋)が昨年10月の文科相就任以前に既婚女性とW不倫関係にあったと報じた。記事によると、松本