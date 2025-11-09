平均寿命の高齢化や物価高、増えない年金など、穏やかな老後を迎えるためには「老後資金の確保」がますます重要になっています。ただ、70代で3,000万円の貯金を有しているにもかかわらず、ボロボロのアパートに住み「後悔している」と嘆く人も……いったいなぜなのか、詳しくみていきましょう。人生最大の過ちです…74歳男性の「後悔」田口さん（仮名・74歳）は3年前、長年連れ添った妻を亡くしました。悲しみのあまりふさぎ込んで