女優の芦田愛菜（21歳）が、11月6日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。自身の“ポンコツなところ”について語った。細田守監督のアニメ映画「果てしなきスカーレット」のジャパンプレミアに登壇した芦田が、番組のインタビューに対応。“○×クエスチョン”という企画で「人に弱さを見せられないほうだ」との問いに、“×”の札を上げた。芦田は「私…もうポンコツなんです」「見せられるというか、