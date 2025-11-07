芦田愛菜「私、ポンコツなんです」「そういうイメージないかもしれないですけど…」

女優の芦田愛菜（21歳）が、11月6日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。自身の“ポンコツなところ”について語った。



細田守監督のアニメ映画「果てしなきスカーレット」のジャパンプレミアに登壇した芦田が、番組のインタビューに対応。“○×クエスチョン”という企画で「人に弱さを見せられないほうだ」との問いに、“×”の札を上げた。



芦田は「私…もうポンコツなんです」「見せられるというか、見せます」「本当にポンコツなところもありますし、いろんな人に、友だちに、家族に支えてもらって、頼って、ちょっと甘えたいみたいな気持ちもあったりするので。そして、甘えさせてもらって、頼らせてもらって、毎日頑張れてます」と語る。



さらに“ポンコツなところ”を深掘りすると、芦田は「結構、方向音痴だったり。道案内とかも率先して違う道を行くタイプなので（笑）。そういうイメージないかもしれないですけど、そういうタイプなんです」と語った。