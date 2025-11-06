北朝鮮は6日、米国が相次いで発動した対北制裁措置に強く反発し、「現在の米政府がわれわれをあくまで敵視するという立場を明らかにした以上、われわれもやはりいつまでも忍耐力を持ってそれ相応に対応する」と警告した。北朝鮮外務省のキム・ウンチョル米国担当次官は同日、朝鮮中央通信を通じて談話を発表し、米国の「悪意に満ちた本性が再び露呈した」と非難した。金次官は、「新しい米政府の出現以降、最近５回目に実施された