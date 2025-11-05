●ニデックが特別注意銘柄指定でストップ安日本取引所グループ（JPX）は10月27日、ニデックを、内部管理体制の改善を求める特別注意銘柄に指定すると発表した。【こちらも】予想外の日経平均5万円、今後の行方は?指定の理由としてJPXの山道裕已CEOは、「現時点で開示されている内容やヒアリングで内部改善の必要性が高いと自主規制法人が認定した」と述べている。翌28日の東京株式市場では、ニデック株がストップ安となる前