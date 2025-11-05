任天堂が急反発した。同社は４日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を修正し、最終利益予想を従来の見通しから５００億円増額して３５００億円（前期比２５．５％増）に引き上げた。「ＮｉｎｔｅｎｄｏＳｗｉｔｃｈ２（ニンテンドー・スイッチ・ツー）」の予想販売数量は、ハードウェアについて１５００万台から１９００万台に、ソフトウェ