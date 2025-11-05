任天堂<7974.T>が急反発した。同社は４日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を修正し、最終利益予想を従来の見通しから５００億円増額して３５００億円（前期比２５．５％増）に引き上げた。「Ｎｉｎｔｅｎｄｏ Ｓｗｉｔｃｈ２（ニンテンドー・スイッチ・ツー）」の予想販売数量は、ハードウェアについて１５００万台から１９００万台に、ソフトウェアについて４５００万本から４８００万本に修正しており、これらをポジティブ視した買いが優勢となった。



今期の売上高予想は３５００億円増額し、２兆２５００億円（同９３．１％増）に上方修正した。為替の前提レートは対ユーロで１ユーロ＝１５５円から１６０円に変更。ドル円の前提レートは１ドル＝１４０円で据え置いた。９月中間期の売上高は１兆９９５億６５００万円（前年同期比２．１倍）、最終利益は１９８９億３６００万円（同８３．１％増）だった。



同社は年間配当に関して、連結営業利益の４０％（従来は３３％）を基準として期末時点で保有する自己株式を差し引いた発行済み株式総数で除した金額か、もしくは連結配当性向６０％（従来は５０％）を基準とした金額のいずれか高い方を年間配当金額とする方針に変更した。今期の期末配当より適用する。未定としていた中間配当は４２円（前期の中間配当は３５円）としたうえで、同じく未定としていた期末配当予想については１３９円（前期の期末配当は８５円）に修正した。



