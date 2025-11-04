東京・江戸川区でイノシシの目撃情報が相次ぎました。4日午前6時過ぎの東京・江戸川区で、通勤途中の男性が運転するドライブレコーダーが捉えたのは、道路の真ん中にいる黒い生き物。目撃者：最初大きな犬だなと思っていたんですね、そしたら首輪がつながれていないので、あれ？と思って、よく見たらイノシシか！と思って。なかなかイノシシなのを受け止められなくて、こんなとこにいるはずないって…。男性が目撃したのは、東京・