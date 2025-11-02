東京・文京区の土地の所有者の息子などになりすました男らによる地面師事件で、不動産会社が所有者に直接会い、男が息子ではないことを見破っていたことがわかりました。【映像】連行される容疑者石川量英容疑者（64）と松本大樹容疑者（59）は6〜8月にかけて、東京・文京区白山の土地など約10億円の売買契約を持ちかけ、不動産会社2社から手付金として500万円をだまし取ろうとしたなどの疑いが持たれています。松本容疑者は