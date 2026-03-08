［J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド第５節］仙台 １（4PK2）１ 湘南／３月７日／ユアテックスタジアム仙台仙台と湘南の対決。23分に仙台がMF五十嵐聖己のクロスからFW小林心のヘディングシュートで先制し、湘南は83分に相手のスローインのミスからボールを奪い、MFアルトゥール・シルバが同点ゴールを決めて同点に。１−１でPK戦に突入した。ここで湘南の前に立ちはだかったのが、仙台のGK林彰洋だ。先攻の湘南の１人