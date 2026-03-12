「あの、もう仕事でしっかりと返して欲しいと思っております。一生懸命に職責を果たしていただきたいと思っております。」3月12日の衆議院予算委員会で、こう言い放ったのは高市早苗首相（65）だ。12日発売の「週刊文春」が報じた松本洋平文部科学大臣（52）のW不倫問題。「本当に申し訳ございませんでした」と、松本大臣は不倫を実質的に認める形になったが、更迭などの処分は行われない見通しだ。これには、開いた口がふさがらな