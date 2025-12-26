2025年の中央競馬もいよいよ最終週。フィナーレを飾るのは、ＧＩ有馬記念（12月28日／中山・芝2500ｍ）だ。過去10年の結果を振り返ってみると、１番人気は５勝、２着１回。まずまずの成績を残しているが、馬券圏外に沈んだことも４回あるうえ、伏兵の台頭も頻繁に見られ、波乱含みのレースと言える。今年はどうか。連覇を狙うレガレイラ（牝４歳）が中心視されているが、かといって「１強」といった状況ではないようだ。スポ