フィギュアスケート西日本選手権第１日（2025年11月1日滋賀・木下カンセーアイスアリーナ）アイスダンスのリズムダンス（RD）が行われ、元全日本女王で9月にアイスダンスへの挑戦を表明した紀平梨花トヨタ自動車）が西山真瑚（オリエンタルバイオ）との新カップルで臨み、59・61点で2位発進した。デビュー戦ながら息の合った演技を披露。「ドキドキだったけど、落ち着いて楽しく滑れて良かった」と笑顔で振り返った。