【ロサンゼルス共同】来年11月の米中間選挙で実施される連邦下院選を巡り、民主党重鎮ペロシ元下院議長（85）の去就に注目が集まっている。ペロシ氏の選挙区から民主党の若手2人が立候補を表明。米史上初めて女性で下院議長を務めたペロシ氏が引退すれば、民主党の世代交代を印象づけそうだ。西部カリフォルニア州のスコット・ウィーナー州上院議員は10月下旬、ペロシ氏の選挙区である同州サンフランシスコから出馬すると表明