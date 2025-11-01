ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 1999年の主婦殺害事件 容疑者の女を立ち会わせアパートの現場検証 名古屋市西区の主婦殺害事件 東海テレビ 1999年の主婦殺害事件 容疑者の女を立ち会わせアパートの現場検証 2025年11月1日 21時13分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 26年前に愛知県名古屋市西区で当時32歳の主婦が殺害された事件 警察は1日に容疑者の女を立ち会わせ、アパートの現場検証をした 被害者の夫は「どう死んでいったかを知ることは夫の務め」と思いを語った 記事を読む 関連の最新ニュース 名古屋市西区の主婦殺害事件 記事時間 11/01 22:15 NHK「未解決事件」主婦殺害事件の映像で逮捕のテロップを表示 記事時間 11/01 21:30 名古屋主婦殺害 逮捕された女の高校時代の素顔「感じは良かった」 記事時間 1999年の主婦殺害事件 容疑者の女を立ち会わせアパートの現場検証 おすすめ記事 年内で終了発表の「酒のツマミになる話」３１日の放送で「千鳥」大悟が終了を告知「やめまーす」「面白くなければテレビじゃない。フジテレビ」 2025年10月31日 22時3分 松本人志、1年10ヶ月ぶり活動再開「日本のお笑いがしんどいと聞きまして」 『DOWNTOWN＋』始動にXでも反響相次ぐ「ずっと待ってたよ！」 2025年11月1日 22時53分 事件現場の部屋を２０００万円超で借り続けた夫「やっと落ち着ける」…２６年前の主婦殺害で容疑者逮捕 2025年10月31日 21時28分 中日・柳裕也の妻、夫の不倫騒動を謝罪「まずは15時間抱きしめてもらいますか〜」 2025年11月1日 17時4分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分