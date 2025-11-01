発生からまもなく26年となる未解決事件に急展開です。1999年に名古屋市で起きた主婦殺人事件で、出頭してきた女が逮捕されました。被害者の夫の同級生だったということです。■「胸の下はすごい量の血でした」アパートを借り続けた夫高羽奈美子さん、32歳。26年前に自宅アパートで殺害されました。まだ2歳だった息子の前で。愛知県警の会見（10月31日 午後7時半すぎ）「平成11年に発生した名古屋市西区稲生町5丁目、主婦殺人