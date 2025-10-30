人材を獲得しようと、新潟市で10月30日に開かれた仕事体験会。参加したのは学生ではなく高校の教員です。その狙いとは。〈警備会社〉「皆さん見たことがあると思う金属探知機」商品や取り組みを真剣に説明する企業の担当者。人材を獲得するため県の内外から9つの企業が出展した仕事体験会です。「難しい…」しかし、アピールしている相手は学生ではなく「高校の教員」です。その狙いとは…〈企業の担当者〉「先生に薦められ