2度のワールドカップ出場経験があるトルコに、大きな衝撃が広がっている。トルコサッカー連盟（TFF）は27日、同国のプロリーグで活動する571人の審判員のうち152人に賭博行為があったと明らかにした。TFFの発表によると、571人の審判員のうち過半数にのぼる371人が賭博に使うアカウントを保有し、152人が実際に賭博行為をしていたという。その中には同国1部リーグや国際大会の試合を裁く資格を持つトップレベルのレフェリー7名が含