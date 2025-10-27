全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・清澄白河のパフェとお菓子の店『Maison heureux（メゾンウル）』です。旬を愛しみ、スパイスとハーブを重ねてこのパフェを食べて、驚いた。なんて美しいのだろうと。見た目も食べ心地も、その余韻さえ。作るのは、パフェの名店とフルーツサロンで腕を磨いた石内恵シェフ。「農家さんが愛を持って育てた、その時一番おいしい果物を楽し