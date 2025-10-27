スパイスとハーブを効かせたパフェ　旬を映した味わい、ドリンクとのペアリングも最高だった

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・清澄白河のパフェとお菓子の店『Maison heureux（メゾンウル）』です。

旬を愛しみ、スパイスとハーブを重ねて

このパフェを食べて、驚いた。なんて美しいのだろうと。見た目も食べ心地も、その余韻さえ。作るのは、パフェの名店とフルーツサロンで腕を磨いた石内恵シェフ。

「農家さんが愛を持って育てた、その時一番おいしい果物を楽しんでもらいたい」と、2024年に開店したこの店では、とにかく旬を生かすことにこだわったという。パフェとかき氷をメインに供するのだが、レギュラーメニューはない。農家から届く果物ありき。だから、入荷状況で内容も発売時期も変わる。

西表島パイン／キャラメル／ハーブのパフェ 3260円

『Maison heureux（メゾンウル）』西表島パイン／キャラメル／ハーブのパフェ 3260円 ＊ペアリングドリンクセット 3560円 トップのマジョラムの飴と葉が爽快。パーツは多種類だが、スパイス＆ハーブにより味わいは清らかだ。ペアリングドリンクは、かぶせ茶に南国フルーツが香る「トロピック」

たとえば西表島パイン／キャラメル／ハーブのパフェは、西表島のスナックパインとピーチパインが主役だ。パインの爽やかな甘さに満たされつつ、時差で現れるのは、マジョラムやローズマリーの香り。加えて、キャラメルジェラートや潜ませたコリアンダーシードなどが香ばしさと食感の変化を与える。そう、スパイスやハーブを印象的に効かせるのが石内スタイルでもある。

下層部は「サラダっぽくしたくて」と、パインをマリネし、果実感にレモンやトマトが響き合う設計に。そのきれいな調和と味わいの品のよさよ。ドリンクとのペアリングもセンス抜群でたまらない。

『Maison heureux（メゾンウル）』シェフパティシエ 石内恵さん

シェフパティシエ：石内恵さん「旬を映したパフェをお楽しみください」

『Maison heureux（メゾンウル）』

清澄白河『Maison heureux（メゾンウル）』

［店名］『Maison heureux（メゾンウル）』

［住所］東京都江東区白河2-14-2 白河レーベル1階

［電話］03-4400-2064

［営業時間］12時〜18時（17時LO）※かき氷の提供は不定期

［休日］日・月

［交通］地下鉄半蔵門線清澄白河駅B2出口から徒歩2分

撮影／西崎進也、取材／飯田かおる

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年8月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

