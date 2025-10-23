東京税関成田税関支署が押収した麻薬のケタミン＝23日午後、成田空港ドイツのフランクフルト空港から麻薬のケタミン計約37キロ（末端価格約8億円）をスーツケースに隠し密輸入しようとしたとして、東京税関成田税関支署などは23日までに、関税法違反（禁制品輸入未遂）などの疑いで、英国籍の女2人を千葉地検に告発した。告発されたのは住所不定、自称会社員ジャマ・マリエ・カー容疑者（34）と住所不定、学生ヘレン・テスファ