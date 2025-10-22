千歳市の支笏湖できのう、身元不明の男性の遺体が発見されました。湖に沈んだ状態で発見され遺体は腐敗が進んでいるため年齢などはわかっていません。遺体が発見されたのは、千歳市の支笏湖です。きのう午前10時ごろ、ダイビングをしていた男性が「湖の中で人が沈んでいるように見える」と警察に通報しました。遺体は湖畔からおよそ40メートル離れた水深およそ30メートルの地点に沈んでいて通報からおよそ6時間後、警