11月2日、東京競馬場で行われた伝統の中距離決戦、天皇賞・秋はクリストフ・ルメール騎乗の1番人気、マスカレードボールが人気に応えてG1初制覇を飾った。ルメール騎手自身はこの秋3週連続G1制覇と、大一番での絶対的な勝負強さを見せつけた。天皇賞・秋、レース後ジョッキーコメント1着マスカレードボールC.ルメール騎手「気持ちがすごくいいです。本当に嬉しいです。タスティエーラの後ろでいいところでした。タスティエーラ