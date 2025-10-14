メイプル超合金カズレーザー（41）が14日までに、ぺこぱ松陰寺太勇（41）とのYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム」を更新。人気ファミリーレストランチェーンに独自の“苦情”を言う一幕があった。この日、カズレーザーは松陰寺とともに「好きなチェーン飲食店」をテーマに、さまざまなチェーン系飲食店の好きなメニューなどについて話し、盛り上がった。その中でカズレーザーは中華料理店の話題になった際「中