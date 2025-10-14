パドレスは13日（日本時間14日）、マイク・シルト監督（57）が今季限りで辞任すると発表した。2023年11月に就任。昨年11月に2027年まで契約を延長し、契約をあと2年残していた。今季は90勝72敗で、ナ・リーグ西地区で地区優勝した宿敵ドジャースと3ゲーム差の2位。ポストシーズンではワイルドカードシリーズでカブスに1勝2敗で敗退していた。就任後の2シーズンで通算183勝141敗。いずれもチームをポストシーズンに導いた。昨