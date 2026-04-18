俳優・柳楽優弥（３６）が長女の年齢と学年を明かし、スタジオは驚きに包まれた。１７日放送のＴＢＳ系「Ａ―Ｓｔｕｄｉｏ＋」（金曜・後１１時）にゲスト出演。初めて同番組に出演した２０１３年に、司会の笑福亭鶴瓶が柳楽の妻で女優の豊田エリーと当時２歳の長女を取材する様子が画面に映し出された。柳楽は当時１９歳だった２０１０年１月１４日に、女優・豊田エリーと結婚。その日は豊田の２１歳の誕生日だった。同年１