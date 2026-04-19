東京・池袋のサンシャインシティにある「ポケモンセンターメガトウキョー」でアルバイトの春川萌⾐さん（21）が殺害され、廣川⼤起容疑者（26）も現場で自殺した事件。廣川容疑者と事件当日の朝も一緒に過ごした母親は予兆を感じられなかったことに苦悩を深めている。 〈画像あり〉女性の手を握りダンスを踊る学生時代の廣川容疑者、ワイシャツ姿でポーズをとる姿も 現行制度で可能な限り