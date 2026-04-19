―［貧困東大生・布施川天馬］― 突然ですが、みなさんは宝くじが当たったらどうしますか？ 豪遊する、投資に回す、借金を返す……妄想するのは自由で楽しいですよね。ですが、合理的に考えれば、宝くじほど「コスパの悪い」ものはありません。還元率を見れば、買った瞬間に半分近くの価値が消滅する「ほぼ必ず損をするギャンブル」であり、いわば「愚者の税金」とも言えます。しかし、もし仮に「コストがほぼゼロで、絶対