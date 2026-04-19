4月16日、元タレントで現在はYouTuberとして活動する木下優樹菜が、京都府南丹市で起きた遺体遺棄事件について言及した。しかし、その内容が物議を醸し、SNSでの “攻撃体質” が懸念されている。同事件は、南丹市に住む小学6年生の安達結希くんが3月23日に行方不明となり、4月13日に遺体で発見、16日には遺体を遺棄した疑いで義父の安達優季容疑者が逮捕され、大きな注目を集めた。約1カ月にわたって報道された話題とあって、