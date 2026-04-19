SNSで女性を紹介するためなどの費用として、愛知県北名古屋市の70歳の男性から現金をだまし取ろうとした疑いで、会社役員の男が逮捕・送検されました。逮捕されたのは、福島県会津美里町の会社役員・石田勇太容疑者(40)で17日、JR名古屋駅構内のコインロッカーに置かれた現金260万円を騙し取ろうとした疑いです。現金は北名古屋市に住む70歳の男性が用意したもので、出会い系サイトの運営者を名乗る人物からSNSで女性